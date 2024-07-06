MSB paylaştı! Mehmetçik’ten A Milli Takıma özel klip!

Mehmetçik'ten de bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Türk Milli Takımı’na mesaj var. İşte Milli Savunma Bakanlığı hesabından paylaşılan klip…

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