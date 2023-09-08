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Milliler grupta kritik sınavda

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Giriş: 08.09.2023 18:03
A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de EURO 2024 D Grubu 5. maçında rakibi Ermenistan'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
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