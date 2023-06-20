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Milliler grup lideri! Türkiye 2-0 Galler

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Giriş: 20.06.2023 11:35
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı kazanarak 9 puana ulaştı.
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