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Milan'da Rafael Leao'dan 6.2 saniye sonra gol! Serie A tarihinde bir ilk...

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Giriş: 20.12.2020 19:50
Güncelleme:20.12.2020 19:56
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) tarihinin en erken golünün atıldığı maçta Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran Milanlı Rafael Leao, Serie A tarihinin en erken golüne imza attı.

Serie A'nın 13. haftasında lider Milan, Citta del Tricolore Stadı'nda Sassuolo'ya konuk oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran Rafael Leao, Milan'ı 1-0 öne geçirirken lig tarihinin en erken golüne imza attı.

Ligde bir önceki rekor, Aralık 2001'de Piacenza formasıyla 8. saniyede gol atan Paolo Poggi'nin elinde bulunuyordu.

Milan'da Alexis Saelemaekers, 26. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi takım, 89. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan adına 86 dakika forma giydi.

Sassuolo'da milli futbolculardan Kaan Ayhan'ın yedek beklediği karşılaşmada Mert Müldür, 61. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla puanını 31 yapan namağlup Milan, liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

Bir ilk! 6.2 saniye sonra gol...
Bir ilk! 6.2 saniye sonra gol...
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