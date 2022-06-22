22 Haziran 2022, Çarşamba
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Mesut Özil'den flaş açıklama! Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından son dakika paylaşımında bulundu. Türkiye'ye tatil yapmaya gelmediğini belirten Özil, "Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." ifadelerini kullandı. Diğer yandan yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından yeniden takip etmeye başladı.