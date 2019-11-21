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21.11.2019

Menajer Ahmet Bulut Falcao'nun sahalara döneceği tarihi açıkladı |Video

Menajer Ahmet Bulut'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran haber... Bulut, A Spor canlı yayınında Falcao'nun sakatlığıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu ve sahalara döneceği tarihi açıkladı. Öte yandan Falcao'nun menajeri Bulut, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a para için gelmediğinin altını çizdi ve "Falcao burada çok mutlu. Geri dönmek için günde 6-7 saat çalışıyor. Buraya para için gelmedi. Parayı seçseydi Çin'e veya ABD'ye giderdi." dedi.

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