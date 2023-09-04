04 Eylül 2023, Pazartesi
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Melissa Vargas'ı Sırbistan'ın elinden kaptık!
Filenin Sultanları,2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek tarih yazdı ve şampiyon oldu. Melissa Vargas gösterdiği muhteşem performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vargas ile ilgili ilginç detayı canlı yayında açıkladı.