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Melissa Vargas'ı Sırbistan'ın elinden kaptık!

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Giriş: 04.09.2023 07:19
Filenin Sultanları,2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek tarih yazdı ve şampiyon oldu. Melissa Vargas gösterdiği muhteşem performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vargas ile ilgili ilginç detayı canlı yayında açıkladı.
Melissa Vargas’ı Sırbistan’ın elinden kaptık!
Melissa Vargas'ı Sırbistan'ın elinden kaptık!
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