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Manchester City - Inter maçından renkli görüntüler

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Giriş: 10.06.2023 23:16
2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi. İşte Manchester City - Inter maçından renkli görüntüler...
M.City-Inter maçından görüntüler
M.City-Inter maçından görüntüler
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