Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Ay-yıldızlılar ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Peki, Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak? İşte Lüksemburg Türkiye maçının detayları...