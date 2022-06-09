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Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak?

İHA
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Giriş: 09.06.2022 16:06
Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Ay-yıldızlılar ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Peki, Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman? 2022 UEFA Uluslar Ligi Lüksemburg Türkiye milli maç nerede oynanacak? İşte Lüksemburg Türkiye maçının detayları...
Lüksemburg-Türkiye maçı ne zaman?
Lüksemburg-Türkiye maçı ne zaman?
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