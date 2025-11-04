04 Kasım 2025, Salı

Konyaspor’un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, Konya’ya geldi

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, Konya'ya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 23:18
Teknik Direktör Recep Uçar’la yollarını ayıran Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan’ı Konya’ya getirdi. Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Çağdaş Atan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu sahneyi yaşadığım için çok gururluyum. Bundan sonraki tek amacım buraya gelen insanlara, Konyaspor’un gerçek sahiplerine hak ettiği günleri yaşatmak. İnşallah hep beraber bunu yaşayacağız" dedi. Çağdaş Atan, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp araçla alandan ayrıldı. 45 yaşındaki teknik adam, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
