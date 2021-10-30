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Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır'da kırık tespit edildi mi? Son durumu canlı yayında açıkladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.10.2021 23:25
Güncelleme:30.10.2021 23:30
Son dakika Fenerbaçhe haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyen ve hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'da kırık tespit edilmedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Seli Kul canlı yayında aktardı.

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