31 Ekim 2021, Pazar
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Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır'da kırık tespit edildi mi? Son durumu canlı yayında açıkladı?
Son dakika Fenerbaçhe haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyen ve hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'da kırık tespit edilmedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Seli Kul canlı yayında aktardı.