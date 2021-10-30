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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli oyuncu gözyaşları içerisinde sahayı terk etti

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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Son dakika: Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Milli oyuncu gözyaşları içerisinde sahayı terk etti

Son dakika spor haberi: Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Milli kaleci Altay Bayındır mücadelenin 68.dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Genç kaleci gözyaşları içerisinde sahayı terk etti.

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı.

Maçın 68. dakikasında Konyaspor atağında rakip takım oyuncusuyla çarpışan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Yaşanan sakatlık sonrası ise oyuna devam edemeyen Altay yerini 72. dakikada Berke Özer'e bıraktı.

SOL OMUZUNDAN SAKATLANDI

69. dakikada gerçekleşen Konyaspor atağında rakip takım futbolcusuyla çarpışan genç kaleci acı içinde yerde kaldı. Sol omuzunu tutan eldiven gözyaşlarına hakim olamadı.


*Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Konyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM KONYASPOR - FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

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