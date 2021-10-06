06 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kolombiya'da futbol maçında ortalık bir anda karıştı! 2 ölü
Kolombiya'da maç oynandığı esnada iki kartel arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1’i teknik direktör, 1’i yan hakem olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin Realengo takımının teknik direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Willington Canizalez ve yan hekem Juan Carlos Quinonez olduğu açıklandı.