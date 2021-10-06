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Kolombiya'da futbol maçında ortalık bir anda karıştı! 2 ölü

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Giriş: 06.10.2021 00:11
Güncelleme:06.10.2021 00:14
Kolombiya'da maç oynandığı esnada iki kartel arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1’i teknik direktör, 1’i yan hakem olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerin Realengo takımının teknik direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Willington Canizalez ve yan hekem Juan Carlos Quinonez olduğu açıklandı.
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