Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe maçının geniş özeti izle | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'u 3 golle geçmeyi başardı. Mevlüt Erdinç'in iki gol atarak yıldızlaştığı maçta sarı lacivertliler avantajı kaptı.
A Spor ekranından canlı yayınlanan Kırklareli - Fenerbahçe maçının geniş özetini ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
20. dakikada Mevlüt'ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir'den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada ceza sahasının dışından Mehmet Ekici'nin sert şutunda, kaleci İbrahim Demir topu çıkardı.
52. dakikada Zajc'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
57. dakikada sağdan Isla'nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues'in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir'in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü'ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.
65. dakikada sağdan Zajc'ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
90. dakikada GMG Kırklarelispor ikinci yarıdaki en etkili atağını Deniz Ataç ile gerçekleştirdi. Ceza alanı içinde Deniz'in vuruşunda, top direkten döndü.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 72 Ümit Can Tokcu), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman (Dk. 55 Emre Balkı), Enis Çeliksu (Dk. 62 Deniz Ataç), Hacı Ömer Doğru
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 67 Murat Sağlam), Jailson (Dk. 61 Falette), Rami, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Tolgay Arslan, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues (Dk. 61 Dirar), Mevlüt Erdinç
Goller: Dk. 43 ve 52 Mevlüt Erdinç, Dk. 57 İbrahim Sürgülü (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 12 Hacı Ömer Doğru, Dk. 89 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor), Dk. 48 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 59 Rami, Dk. 75 Murat Sağlam (Fenerbahçe)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.