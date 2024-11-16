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Kayseri'de Milli Maç heyecanı! Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı

Kayseri'de Milli Maç heyecanı! Türkiye-Galler maçına geri sayım başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.11.2024 18:23
Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler ile Kayseri’de kritik bir maça çıkıyor. Şu ana dek gruplarda harika bir performans sergileyen millilerimiz yalnızca Galler ile deplasmanda oynadığı maçta puan kaybetmişti. Türkiye şimdi Kayseri'de Galler'i yenip adını Uluslar A Ligi'ne yazdırmanın peşinde. A Haber muhabiri Yağmur Aksu stadyumda ki maç havasını ve detayları canlı yayında anlattı. İşte detaylar…
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