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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…

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Giriş: 10.08.2023 09:36
Süper Lig'de sezona bomba gibi girmenin planlarına yapan Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, yıldız isimler ile temaslarını sürdürüyor. İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile sıkı temaslarda bulunan yönetim, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Afrikalı yıldız büyük ilgi çekti.
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