10 Ağustos 2023, Perşembe
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Kartal transferde kanatlandı! Dünya yıldızı imzaya yakın…
Süper Lig'de sezona bomba gibi girmenin planlarına yapan Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluk. Transferde hareketli günler geçiren Kartal, yıldız isimler ile temaslarını sürdürüyor. İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain ile sıkı temaslarda bulunan yönetim, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın peşinde olduğu Afrikalı yıldız büyük ilgi çekti.