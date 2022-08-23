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Jorge Jesus: “Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek”

İHA
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Giriş: 23.08.2022 10:21
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-2’lik Adana Demirspor galibiyeti sonrasında yapmaları gereken şeyin yollarına devam etmek olduğunu söylerken, dünyada hiçbir takımın defansif olarak iyi organize olmadan maç kazanamayacağını söyledi. Jesus ayrıca, 13 gol attıklarını ve ofansif anlamda kalitelerini gösterdiklerini ifade etti. Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, güzel bir maç izleme fırsatı elde ettiklerini ifade ederek, “Rakibimiz benim Türkiye’ye geldiğimden itibaren karşılaştığım en güçlü takımdı. Bu takıma karşı iyi organize olmamız gerekiyordu ve öyle olduk. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek” şeklinde konuştu.
“Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek”
“Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek”
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