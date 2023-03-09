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Videolar Spor Videoları Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11'e dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i

Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü! O isim 11'e dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i

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Giriş: 09.03.2023 12:15
UEFA Avrupa Kupası son 16 turuna adını yazdıran Fenerbahçe, bugün kupanın gediklisi olan İspanyol devi Sevilla ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takımın hocası Jesus, ilk 11'ine son şeklini verdi. Kanarya'nın turda avantajlı skoru almak için sahadaki planı hazır. İşte Jesus ve öğrencilerinin zorlu sınavı...
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