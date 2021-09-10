Jeremain Lens'in talebi Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da yankı uyandıran Beşiktaş'ta Lens'in talebi ise ağızları açık bıraktı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, bir yandan da elinde kalan yabancı futbolcularla yolları ayırmaya çalışırken, Hollandalı futbolcu Lens'in istekleri yönetimi çıldırttı.