10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Jeremain Lens'in talebi Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Jeremain Lens'in talebi Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2021 12:44
Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da yankı uyandıran Beşiktaş'ta Lens'in talebi ise ağızları açık bıraktı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, bir yandan da elinde kalan yabancı futbolcularla yolları ayırmaya çalışırken, Hollandalı futbolcu Lens'in istekleri yönetimi çıldırttı.
Lens’in talebi yönetimi çıldırttı!
Lens'in talebi yönetimi çıldırttı!
Galatasaray’da yumruklu kavga sonrası barış
Galatasaray'da yumruklu kavga sonrası barış
Altın kız kardeşler A Haber’de
Altın kız kardeşler A Haber’de
Beşiktaş’ın yeni transferi Pjanic İstanbul’da
Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic İstanbul'da
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi? Canlı yayında flaş açıklama
Şenol Güneş istifa edecek mi? Canlı yayında flaş açıklama
Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 maçının golü
Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 maçının golü
İskoçya U21 takımının golü
İskoçya U21 takımının golü
Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda ?
Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda ?
FIFA’dan Brezilya - Arjantin maçına ilişkin açıklama
FIFA'dan Brezilya - Arjantin maçına ilişkin açıklama
Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın işi zor!
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın işi zor!
İyi sonuç alırsak Norveç maçıyla taçlanabilir
"İyi sonuç alırsak Norveç maçıyla taçlanabilir"
Daha Fazla Video Göster