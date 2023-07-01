İtalyan medyası resmen duyurdu: Leandro Parades Galatasaray'da! | Yıllık ücret gibi bonservis...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ilk transferini İtalya'dan yaptı. İtalyan basınının iddiasına göre sarı kırmızılılar Leandro Parades'i 3.8 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. İşte detaylar...