İtalya'da Türkiye rüzgarı esiyor: A Haber İtalya'nın nabzını tuttu

A Milli Futbol Takımı, tam 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası arenasına çıkıyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki "Bizim Çocuklar", futbol dünyasının gözdesi haline gelirken, turnuvaya katılamayan İtalya'nın desteği de Ay-Yıldızlılara döndü. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuşan İtalyanlar, "Montella ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı vererek, Türk Milli Takımı'nın turnuvada büyük bir sürpriz yapacağına inandıklarını vurguladı.