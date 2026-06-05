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Dursun Özbek: "27. şampiyonluk topun ağzında"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "27. şampiyonluk topun ağzında. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" dedi.

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