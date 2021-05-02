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İtalya’da Inter taraftarları Covid-19’u unuttu

İHA
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Giriş: 02.05.2021 22:44
Güncelleme:02.05.2021 22:44
İtalya’da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter’in, şampiyonluğunu ilan etmesi ile binlerce taraftar sokaklara döküldü. Inter taraftarları, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

İtalya'da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Juventus'un 9 yıllık ambargosuna son veren Inter'in ardından taraftarlar kutlama için sokaklara döküldü.

Milano'nun Duomo Meydanı'nda toplanan binlerce Inter taraftarı, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluğu kutladı. Taraftarların Covid-19 tedbirlerine uymadığını gören kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı mesajı yayınlayarak, taraftarları sevinçlerini sorumlu bir şekilde göstermeye davet etti.

11 yıl aradan sonra Serie A'da zafer ilan eden Inter, Torino ekibi Juventus'un 9 yıllık serisini de son vermiş oldu. Inter şampiyonluk kupalarını 19'a çıkararak ezeli rakipi AC Milan'ın önüne geçti. Son 9 yılın şampiyonu Juventus'un ise 36 şampiyonluğu bulunuyor.

İtalya'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 44 bin 762'ye, toplam can kaybı ise 121 bin 177'ye yükseldiği. İtalya'da bugün 23 Ekim'den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.

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