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İtalya Serie A'da Napoli 33 yıl aradan sonra yeniden şampiyon

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Giriş: 05.05.2023 09:20
İtalya Birinci Futbol Ligi'i Serie A'nın bitimine 5 hafta kala Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, 33 yıl aradan sonra 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Napoli 33 yıl aradan sonra şampiyon
Napoli 33 yıl aradan sonra şampiyon
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