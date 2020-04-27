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İsveç vatandaşı milli futbolcu Erkan Zengin: Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun |Video

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27.04.2020
İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken ve çocukları, Başkan Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanı Koca'nın girişimleriyle Ankara'ya getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Bu durum son 10 yıldır Türkiye'de futbol oynayan Adana Demirspor kaptanı Erkan Zengin'i duygulandırdı. İsveç'te yaşayan kuzenlerinin de Kovid-19 hastalığına yakalandığını ve hastaneye kabul edilmediklerini hastalığı evinde geçirmelerinin istendiğini söyleyen Zengin, Cumhurbaşkanımızın yaptığı inanılmaz bir şeydi "ALLAH razı olsun" dedi. Erkan Zengin'in A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar.

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