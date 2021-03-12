İşte Younes Belhanda ayrılığının perde arkası! Belhanda Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Galatasaray mukavelesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Sarı kırmızı kulüp yaptığı açıklama "Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle" sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Peki Belhanda ile yollar neden ayrıldı? İşte detaylar...