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Videolar Spor Videoları İstanbul'da final coşkusu! Binlerce taraftar Olimpiyat Stadı’na akın etti

İstanbul'da final coşkusu! Binlerce taraftar Olimpiyat Stadı’na akın etti

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Giriş: 11.06.2023 13:30
Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra tüm dünyanın gözü bir kez daha, İstanbul'daki dev finalde. Kupayı Hakan Çalhanoğlu mu, İlkay Gündoğan mı kaldıracak? Saat 22.00’de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için binlerce taraftar Atatürk Olimpiyat Stadı’na akın etti.
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