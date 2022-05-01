01 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul Boğazı'nda Trabzonspor coşkusu!
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasındaki Antalyaspor maçında 1 puana ulaşarak şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı Boğaz Köprüsü'ne asıldı. Köprü gece de bordo mavi renklerle ışıklandırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.