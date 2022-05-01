01 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları İstanbul Boğazı'nda Trabzonspor coşkusu!

İstanbul Boğazı'nda Trabzonspor coşkusu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2022 17:08
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasındaki Antalyaspor maçında 1 puana ulaşarak şampiyonluğunu resmen ilan etti. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı Boğaz Köprüsü'ne asıldı. Köprü gece de bordo mavi renklerle ışıklandırıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
İstanbul Boğazı’nda Trabzonspor coşkusu!
İstanbul Boğazı'nda Trabzonspor coşkusu!
Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı
Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı
38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi
Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi
Berat Albayrak’ın şampiyonluk sevinci
Berat Albayrak'ın şampiyonluk sevinci
Avcı ve Ağaoğlu’na sulu baskın
Avcı ve Ağaoğlu'na sulu baskın
Ağaoğlu ve Avcı’dan açıklamalar
Ağaoğlu ve Avcı'dan açıklamalar
Toroğlu’dan Trabzonspor maçı yorumu
Toroğlu'dan Trabzonspor maçı yorumu
Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor
Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor
“Sezon başındaki hedefimize ulaştık”
“Sezon başındaki hedefimize ulaştık”
Burak Yılmaz’ın yeni adresi Süper Lig mi?
Burak Yılmaz'ın yeni adresi Süper Lig mi?
Trabzonspor’da şampiyonluk provası
Trabzonspor'da şampiyonluk provası
Daha Fazla Video Göster