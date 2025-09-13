13 Eylül 2025, Cumartesi

Isparta 12 Dev Adam'la coştu: Final heyecanı dev ekranda yaşandı!

Isparta 12 Dev Adam’la coştu: Final heyecanı dev ekranda yaşandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 01:32
Isparta Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68 yendiği tarihi maç için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dev ekran kurdu. Vatandaşlar, yağmur ve soğuk demeden milli takımı izleyerek coşkuya ortak oldu. Maç boyunca tezahüratlar ve alkışlarla 12 Dev Adam’a destek verildi. Arena Riga’da namağlup finale yükselen milliler, Isparta’da da büyük sevinç yaşattı. Belediye yetkilileri ve meclis üyeleri de vatandaşlarla birlikte coşkuya ortak oldu. Maçın bitiş düdüğüyle meydan adeta bayram yerine döndü, Türk bayraklarıyla alanı dolduran sporseverler milli gururu doyasıya yaşadı. Isparta, 12 Dev Adam’ın final yolculuğunu dev ekranla kutladı.
