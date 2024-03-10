İsmail Kartal'dan savunma kararı! İşte Fenerbahçe - Pendikspor maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk edecek. Kazanarak lider Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını istemeyen sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'nün eksiklikleri bulunuyor. Özellikle stoper bölgesindeki eksikliklerin ardından İsmail Kartal'ın kararını verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin 11'i de şekillendi. İşte detaylar...