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İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi! İstanbul'a dönüyor

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Giriş: 08.03.2023 16:23
Beşiktaş'tan İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Premier Lig'de aradığını bulamadı. Kırmızı Şeytanlar tarafından da yetersiz görülen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak. İngiliz basını, Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceğini iddia etti.
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
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