İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi! İstanbul'a dönüyor

Beşiktaş'tan İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Premier Lig'de aradığını bulamadı. Kırmızı Şeytanlar tarafından da yetersiz görülen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak. İngiliz basını, Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceğini iddia etti.