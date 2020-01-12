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12.01.2020
ING All-Star'da kadrolar belli oldu
ING All-Star 2020 takımları belli oldu. Takımları belirleyecek olan oyuncular, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptan kadro seçimlerini yaptı ve All-Star'da mücadele edecek olan iki takımın kadrosu son halini aldı. İşte 2020 All-Star kadroları...
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