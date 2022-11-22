22 Kasım 2022, Salı
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Hıncal Uluç'a veda...
Sabah Gazetesinin usta yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Uluç, geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sularında hayatını kaybetti. Duayen isminin vefat haberini alan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.