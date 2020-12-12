Hıncal Uluç: Başkan Erdoğan ırkçılığa karşı olduğunu gösterdi | Bu olayın 3 önemli kahramanı var

Hıncal Uluç, Paris Saint-Germain FC- Başakşehir maçında Pierre Webo'ya uygulanan ırkçılık skandalını değerlendirdi. Olayın üç kahramanı olduğunu belirten Uluç, maçın dördüncü hakemi Coltescu, Başakşehir forması giyen Demba Ba ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili görüşlerini belirtti.

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