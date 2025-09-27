27 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Spor Videoları Hasan Çavuşoğlu: "Bugün sahada bir futbol dersi vardı"
Hasan Çavuşoğlu: Bugün sahada bir futbol dersi vardı

Hasan Çavuşoğlu: "Bugün sahada bir futbol dersi vardı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 08:58
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İşin doğrusu hakikaten son yıllarda en üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye’de en çok şampiyon olmuş, şu anda lider Galatasaray. Ama bugün sahada bir futbol dersi vardı. İnşallah bunu herkes görmüştür. Bugün tarihi bir farkla Galatasaray’ı buradan uğurlayabilirdik. Galatasaray’ın yöneticileri de aynı düşüncede. Ama futbolun adaleti olsa 5-1 6-1 bitebilirdi. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 23 tane isabetli şut atmışız. Galatasaray 7 tane isabetli şut atmış. Uzatma dakikalarında 3 tane yüzde yüz pozisyonu kaçırdık atamadık. Biraz da beceremedik. Ben buradan teknik ekibimi, oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir futbol ortaya koydular ama Galatasaray 1-0 yendi, tebrik ederiz. İnşallah önümüzde uzun bir yol var. Takımımın bugün koyduğu futbolun karşılığını alamadığımız için önce ben üzüldüm. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız’’ diye konuştu.
