12 Aralık 2023, Salı
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Halil Umut Meler'in saldırısı sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca’nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırması Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu.