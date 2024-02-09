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GOL | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 00:58
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Jackson Muleka'nın 71. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
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