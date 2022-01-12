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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 00:11
Güncelleme:12.01.2022 00:20
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adamın havalimanından ilk görüntüler...

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıklarken Türk yardımcı antrenör düşündüklerini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 59 yaşındaki teknik adam, İstanbul'a gelirken kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra Domenec Torrent'le anlaşmaya varan Galatasaray, İspanyol teknik adamı İstanbul'a getirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusu netlik kazandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Domenec Torrent'le anlaşmaya vardıklarını açıklarken İspanyol çalıştırıcı imza için İstanbul'a geldi.

Başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i ilk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olarak düşündüklerini ancak daha sonra teknik direktörlük için anlaştıklarını söyledi.

Domenec Torrent'in yardımcısı olarak Türk antrenör düşündüklerini kaydeden Burak Elmas, "Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız." dedi.

Domenec Torrent'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Pep Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de çalışan Torrent'in 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2020'den bu yana bir takım çalıştırmayan Torrent, New Yok City ve Flamengo takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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