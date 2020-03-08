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Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu |Video
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak maçta Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Sarı kırmızılıların 11'i kulübün resmi sosyal medyada hesabından yayınlanan video ile duyuruldu.
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