Galatasaray’ın 38. Başkanı Burak Elmas'tan flaş sözler: Yarından tezi yok...

Galatasaray'da başkanlık yarışı nefesleri kesti. Oyların sayımının ardından yarışı Burak Elmas önde tamamladı ve sarı kırmızılıları 38. başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu, yeni başkan Burak Elmas'ı ilk tebrik eden isim oldu. Başkan Elmas ise kürsüye çıktı ve canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray kararını verdi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: Değerli Galatasaraylılar, sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım, ve tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da kucaklaşma ve kardeşliğin başı olur.