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Videolar Spor Videoları Galatasaray'dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi

Galatasaray'dan transferde son bomba! Erden Timur Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi

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Giriş: 09.09.2023 11:09
Güncelleme:09.09.2023 11:11
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katarken; transferin son günlerinde yeni bir fırsat daha kolluyor. Sarı-kırmızılı ekipte transferden sorumlu olan yönetici Erden Timur'un Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdiği ve son günlerde bir hamle daha yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.
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