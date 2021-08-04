Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na çok sert tepki! İstifaları istendi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve Tahkim Kurulu’nun yapısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tahkim Kurulu'na sert sözlerle yüklenen Epözdemir "TFF'nin Oğulcan Çağlayan kararı bizi şaşırttı. Bu kararın daha önce emsali yok. Hukuka aykırı bir karar." dedi.