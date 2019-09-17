Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı sosyal medyayı sallayan video

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba akşamı oynayacağı Club Brugge maçı sosyal medyadan bir video yayınlandı. Devler Ligi paylaşımı sosyal medyayı salladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın 'Uçuşa hazırız' mottolu paylaşımı binlerce beğeni ver yorum aldı.

Ülkemizi 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak.

Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı.

Sarı-Kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.



CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM