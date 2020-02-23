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23.02.2020

Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!

Fenerbahçe deplasmanından 21 yıl sonra 3-1'lik skorla galip çıkan Galatasaray, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapılarak, video paylaşıldı.

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