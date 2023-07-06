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Videolar Spor Videoları Galatasaray'dan Daichi Kamada bombası! 10 numaralı formaya Japon aday...

Galatasaray'dan Daichi Kamada bombası! 10 numaralı formaya Japon aday...

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Giriş: 06.07.2023 10:26
Şampiyon Galatasaray yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdürürken gündemine bonservisi elinde olan Daichi Kamada'yı aldı. Kamada Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon euro istedi. İşte detaylar...
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