01 Aralık 2022, Perşembe
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Galatasaray'da Icardi şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı! Icardi'nin sağlık durumu nasıl?
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş derbisi ve Başakşehir maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi antremanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Yıldız ismin durumu yarın belli olacak. İşte detaylar...