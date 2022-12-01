01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'da Icardi şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı! Icardi'nin sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'da Icardi şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı! Icardi'nin sağlık durumu nasıl?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 09:41
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş derbisi ve Başakşehir maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Mauro Icardi antremanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Yıldız ismin durumu yarın belli olacak. İşte detaylar...
Galatasaray’da Icardi şoku!
Galatasaray'da Icardi şoku!
Jesus’tan Cristiano Ronaldo sözleri
Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Olaylı Göztepe-Altay maçı!
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Altay kalecisine saldıran kişi tutuklandı
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Ambulans şoförlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Favorilerin maçında kazanan çıkmadı!
Potada dev derbi Fenerbahçe’nin!
Potada dev derbi Fenerbahçe'nin!
Göztepe-Altay olay!
Göztepe-Altay olay!
Herve Renard’ın devre arası konuşması!
Herve Renard'ın devre arası konuşması!
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Portekiz ikinci yarı vurdu: Ronaldo tarihe geçti
Portekiz ikinci yarı vurdu: Ronaldo tarihe geçti
Daha Fazla Video Göster