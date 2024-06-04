Galatasaray'da Erden Timur görevinden ayrıldı! Basın toplantısında Dursun Özbek'e flaş sitem: Tutunacak dalım kalmadı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da başarıda büyük pay sahibi olan Erden Timur, düzenlediği basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, kararını şampiyonluktan 1-1,5 ay önce kararını Başkan Dursun Özbek'e ilettiğini söyledi. Timur, görevi bırakmayı istememesine rağmen "Tutunacak hiçbir dal yok" açıklamasında bulundu.