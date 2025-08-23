Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’ye hareket etti. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Barış Alper Yılmaz yer almadı. Transfer gündeminde Suudi Arabistan kulübü Neom SC ile adı geçen oyuncu, Kayseri maçında forma giymeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina da maç kadrosunda yer almadı. Takım, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye ulaştı. Teknik ekip, kadroda yer alan oyuncularla maça hazır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN