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16.02.2020

Galatasaray Yeni Malatya CANLI anlatım İZLE video

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında rakibi Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Galatasaray'da ortaya konulan mücadele umut vermişti. Sarı kırmızılılarda moraller yerinde ligde son 5 maçını kazanan ev sahibi ekip seriyi 6'ya çıkarıp rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye yaklaşmak istiyor. Sakatlığı geçen Falcao görev verilmesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilecek. Öte yandan son günlerin formda ismi Adem Büyük ise Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Saat 19'da başlayacak ve hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar GALATASARAY - YENİ MALATYA maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Mustafa Mandev her iki takımla ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında rakibi Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Galatasaray'da ortaya konulan mücadele umut vermişti. Sarı kırmızılılarda moraller yerinde ligde son 5 maçını kazanan ev sahibi ekip seriyi 6'ya çıkarıp rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye yaklaşmak istiyor. Sakatlığı geçen Falcao görev verilmesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilecek. Öte yandan son günlerin formda ismi Adem Büyük ise Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Saat 19'da başlayacak ve hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranında naklen yayınlanacak. Taraftarlar GALATASARAY - YENİ MALATYA maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean izleyebilecekler.

Öte yandan A Spor muhabiri Mustafa Mandev her iki takımla ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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