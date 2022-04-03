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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’ten Fenerbahçe derbisi yorumu

İHA
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Giriş: 03.04.2022 10:33
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fatih Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, geçen hafta kulüpte yaşanan gelişmelere değinerek, "Kulüpte karışık bir hafta geçirdik. Motivasyon olarak teknik ekibimiz ve sportif direktörümüzün motivasyonu üst seviyede. Son ana kadar elimizden gelen her şeyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ayrıca Torrent’ten Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi hakkında da dikkat çeken yorumlarda bulundu.
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